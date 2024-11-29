Антибиотики для лечения сепсиса и тяжелых инфекций начнут выпускать в Дубне

Семь новых видов антибиотиков для лечения сепсиса и тяжелых инфекций начнут производить в особой экономической зоне «Дубна». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компания «Алтегра» (ГК «АлФарма») запустит производство новых лекарств в ближайшее время. Это будут антибиотики, которые планируется поставлять в больницы по всей России.

«Одним из главных направлений деятельности предприятия является производство антибиотиков. Это препараты, предназначенные для лечения тяжелых внебольничных и внутрибольничных инфекций, а также сепсиса», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

В этом году «Алтегра» создала более 60 новых рабочих мест. Сейчас предприятие производит 21 фармацевтический препарат, в том числе импортозамещающие лекарства. С начала года с конвейера вышло более трех миллионов флаконов, часть из которых отправили на экспорт в страны СНГ.

«Мы успешно работаем в Дубне с 2021 года. Нас привлекают налоговые льготы и преференции для резидентов, льготы для новых инвестпроектов в Подмосковье. Добавим к этому опытную управляющую компанию, которая построила и организовала работу территории. И, конечно же, социальную инфраструктуру наукограда Дубна, которая также очень привлекательна. Созданные условия помогают нам наращивать темпы и объемы производства», — отметила генеральный директор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова.

В будущем компания планирует наращивать экспорт и выходить на новые рынки сбыта.

«Развитие фармацевтического производства и медико-биологического кластера является нашим стратегическим приоритетом. По итогам девяти месяцев этого года биомедицинский кластер нашей ОЭЗ показал существенный рост, суммарные инвестиции резидентов достигли 2,4 миллиарда рублей», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

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