Ансамбли из Дмитрова выступили на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!»

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В Москве на ВДНХ прошло масштабное мероприятие «Подмосковье — область впечатлений», где многие городские округа Московской области представили свой туристический потенциал. Особое внимание привлек Дмитров, который стал настоящим украшением фестиваля.

Два дмитровских ансамбля, заслуженные коллективы народного творчества Российской Федерации «Ансамбль народной музыки „Дмитровские рожечники“ и образцовый коллектив „Фольклорный ансамбль „Задоринка“, стали „лицом“ округа. Они порадовали гостей фестиваля потрясающей концертной программой из 28 зажигательных номеров, даря зрителям незабываемые эмоции на протяжении полутора часов.

В то время как ансамбли выступали, сотрудники музея-заповедника «Дмитровский кремль» знакомили посетителей с главными достопримечательностями региона и приглашали всех желающих посетить прекрасный округ Дмитров.

«Гордимся нашими земляками, которые в очередной раз на самом высоком уровне представили наш округ!», — отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Фестиваль стал отличной возможностью продемонстрировать богатую культуру и традиции Дмитрова, а также привлечь внимание к туристическим возможностям региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

Банкир спермы. Дети Дурова — сотня наследников или неприкрытая реклама?

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте