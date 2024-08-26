Ансамбли из Дмитрова выступили на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!»

В Москве на ВДНХ прошло масштабное мероприятие «Подмосковье — область впечатлений», где многие городские округа Московской области представили свой туристический потенциал. Особое внимание привлек Дмитров, который стал настоящим украшением фестиваля.

Два дмитровских ансамбля, заслуженные коллективы народного творчества Российской Федерации «Ансамбль народной музыки „Дмитровские рожечники“ и образцовый коллектив „Фольклорный ансамбль „Задоринка“, стали „лицом“ округа. Они порадовали гостей фестиваля потрясающей концертной программой из 28 зажигательных номеров, даря зрителям незабываемые эмоции на протяжении полутора часов.

В то время как ансамбли выступали, сотрудники музея-заповедника «Дмитровский кремль» знакомили посетителей с главными достопримечательностями региона и приглашали всех желающих посетить прекрасный округ Дмитров.

«Гордимся нашими земляками, которые в очередной раз на самом высоком уровне представили наш округ!», — отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Фестиваль стал отличной возможностью продемонстрировать богатую культуру и традиции Дмитрова, а также привлечь внимание к туристическим возможностям региона.

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