Ансамбли Дома культуры «Красная Поляна» выступили для пенсионеров в Лобне

Для жителей старшего поколения городского округа Лобня прошел праздничный концерт «Славим возраст золотой». Его организовали в Доме культуры «Красная Поляна».

Свои выступления жителям представили творческие коллективы дома культуры. Зрителям показали танцевальные номера, для них прозвучали песни и стихи. Собравшихся поздравил председатель городского Совета депутатов Александр Кузнецов.

Также гости мероприятия смогли оценить изделия ручной работы, картины, поделки, которые показали на выставке в фойе дома культуры.

Напомним, Дом культуры «Красная Поляна» расположен в Лобне по адресу: улица Спортивная, дом № 4. Он открыт каждый день с 10:00 до 22:00 часов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».