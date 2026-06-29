Ансамбль танца из Наро-Фоминска стал победителем губернаторской программы

Торжественная церемония награждения лауреатов престижной губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» состоялась на открытии XII Международного фестиваля искусств имени П. И. Чайковского. Это событие ежегодно собирает лучших артистов и коллективы со всего региона.

Ансамбль танца «Филигрань» из Наро-Фоминска, которым руководит Таисия Фильчугова, победил в номинации «Хореографическое творчество». Коллектив стал обладателем гранта на развитие в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей. На эти деньги ансамбль сможет приобрести новые костюмы и реквизит, а также организовать дополнительные мастер‑классы с приглашенными хореографами.

Победа «Филиграни» стала заслуженным признанием таланта юных артистов и результатом огромной работы всего коллектива: тысяч часов репетиций, строгой дисциплины, выступлений на пределе возможностей, гастролей и полной самоотдачи.

Всего в 2026 году гранты получили 11 одаренных детей и три творческих коллектива.