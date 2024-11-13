Ансамбль танца из Котельников стал лауреатом международного конкурса

Фестиваль национальных культур и искусств детского, юношеского, молодежного и взрослого творчества «Карусель Земля» — «Град мастеров» прошел в Щелково. Танцоры из Котельников выступили на конкурсе очень успешно, завоевав несколько призовых мест.

Участники состязались в классическом, современном и патриотическом танце, эстрадном и джазовом вокале и ряде других номинаций. Хореографический ансамбль «Солнышко» из Котельников, которым руководит Дмитрий Иванов, представил три композиции, которые высоко оценило профессиональное жюри.

Номера «Гуцулочка» и «Гусята» были отмечены дипломами лауреата первой степени, а «Маталиха» — дипломом третьей степени. Специальный приз за исполнительское мастерство вручили участнице ансамбля Ирине Сердюковой.

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