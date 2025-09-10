Ансамбль «Сувенир» выступил в обновленном сквере у РКК «Энергия» в Королеве

Ансамбль народной музыки из Королева продолжает серию творческих встреч «В парке с „Сувениром“». В этот раз артисты выступили в обновленном сквере у проходной Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Свои номера зрителям представили баянист-виртуоз Роман Мыкалкин, домристка Татьяна Данилова и балалаечник Андрей Субботин. Собравшиеся услышали такие известные композиции, как «Свет и тени» Паоло Пицигони, «Домино» Луиса Феррари и «Утро любви» Луиса Бонфа.

Насладиться мелодиями собрались любители музыки разных возрастов. Тех, кто не смог побывать на концерте в сквере у проходной РКК «Энергия», ждут 11 сентября на Арт-веранде Центрального городского парка. Ансамбль народной музыки «Сувенир» выступит там в полном составе с 18:00 до 19:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.