Ансамбль «Серпантин» из Лобни победил в международном фестивале

Танцоры из Лобни представили три номера «Поиграй с дождиком», «Кран потек» и «До второго дыхания» в разных возрастных категориях и удостоились звания лауреатов первой степени во всех группах. Коллектив также получил награду в номинации «Высокий уровень исполнительского мастерства».

Ансамблем руководит Елена Кодина.

Дом культуры «Красная поляна» — старший в Лобне. В 2024 году ему исполнилось 95 лет. В кружках занимаются около 800 человек. Воспитанники регулярно побеждают и занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. Подробности обучения можно узнать по телефону: 8 (495) 579-40-58.