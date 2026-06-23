Ансамбль русской песни из Солнечногорска удостоили звания

Ансамбль русской песни «Лето» из Солнечногорска получил звание «Народный» по решению Министерства культуры и туризма Московской области. Коллектив работает на базе Городского центра народного творчества и досуга «Лепсе» и ведет деятельность более 25 лет.

Коллектив давно известен в регионе своими выступлениями и участием в культурной жизни округа. За годы работы ансамбль сформировал собственный стиль, в котором сочетаются народные традиции и современные сценические решения. В репертуаре представлены фольклорные песни, казачьи плясовые произведения, старинные военные композиции и современные обработки.

Отдельное место в выступлениях занимают живое звучание народных инструментов и вокальные номера без музыкального сопровождения. Артисты используют балалайку, гармонь, баян, жалейку и ударные инструменты, а также эстрадные аранжировки. Постановки отличаются сценической выразительностью и активным взаимодействием со зрителями.

«Статус „Народного ансамбля“ — это знак качества, который вручают за настоящее мастерство и искреннюю любовь к своему делу. Пусть новый статус принесет еще больше возможностей, ярких выступлений и благодарных зрителей», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Ансамбль неоднократно становился лауреатом и победителем международных, всероссийских и региональных конкурсов. Коллектив также представлял российскую культуру на крупных международных учениях и форумах, включая совместные проекты с участием стран СНГ и зарубежных партнеров. Основателем и художественным руководителем ансамбля является Ольга Анискина.