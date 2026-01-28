Ансамбль русских народных инструментов отметил юбилей в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Коллектив провел концерт в малом зале Дворца культуры «Химик». На мероприятии прозвучали произведения известных композиторов.

Ансамбль «Импульс» детской школы искусств № 3 представил программу под руководством Дмитрия Сметухина при участии концертмейстера Наталии Николаевой.

Начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина и депутат Дмитрий Муконин поздравили музыкантов и вручили им заслуженные награды.

Публика услышала произведения Моцарта, Сен-Санса, Петрова и других композиторов. В концерте также принял участие народный коллектив «Хор русской песни „Русь“» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Татьяны Канкасовой и солистки Елены Валенковой. Свое мастерство продемонстрировали пианистка Наталия Николаева, баянист Антон Емельянов и ксилофонист Андрей Сметухин.

Администрация округа поздравила коллектив с юбилеем и пожелала дальнейших творческих успехов.