Ансамбль народной песни выступил в парке Воскресенска
В парке «Москворецкий» в Воскресенске в рамках проекта «Лето в Подмосковье» продолжает работу музыкальный проект народного творчества «Конфетки-бараночки». 27 июня для зрителей выступил творческий коллектив Культурно-творческого центра Ступино, лауреат областных, всероссийских и международных конкурсов, народный коллектив «Ансамбль песни и танца „Русский стиль“» под руководством Елены Кардаш.
Ансамбль представил народные и эстрадные, вокальные и хореографические композиции. Виртуозное исполнение солистов покорило сердца всех ценителей народной музыки, а яркая хореография наполнила каждый номер невероятной энергией. Высокое мастерство коллектива было подтверждено восторженной реакцией публики и громкими аплодисментами.
Традиционно на протяжении вечера гостей проекта угощали ароматным чаем, конфетами и баранками.