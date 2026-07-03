Ансамбль народного танца из Воскресенска стал призером международного фестиваля

Ансамбль народного танца «Злато» вернулся с Международного фестиваля-конкурса «Времена года. Петербург», завершившегося в культурной столице, с шестью дипломами лауреатов первой степени и специальным приглашением в Казань. Коллектив также получил сертификат на 10 000 рублей, а его руководитель отмечена дипломом за лучшую педагогическую работу.

В течение четырех конкурсных дней жюри единодушно присудило высшую награду шести номерам: «Весенние заклички» (младшая группа), «Закружила круговерть» (группа «Золотые Мамы»), «Гэчеваттэн» (средняя группа), «Love is…» (совместный номер средней и младшей групп), а также сольным выступлениям Валерии Соломатиной и Виктории Стариловой. В копилку ансамбля добавилось и серебро за танец «Сенечкины семечки».

Особым достижением стало признание профессионального уровня руководителя коллектива Ирины Цыгановой — ей вручен диплом за лучшую педагогическую работу. Кроме того, ансамбль получил приглашение в «Высшую лигу» — статусный проект, который пройдет в Казани, а номер «Love is…» был включен в программу гала-концерта, традиционно собирающего лучшие выступления фестиваля.

Поездка не ограничилась конкурсной программой: участники посетили Петергоф, ознакомились с залами Мариинского театра, совершили прогулку по каналам и посетили аквапарк. В настоящее время ансамбль уходит на каникулы, после которых начнет подготовку к выступлению в «Высшей лиге» в Казани.