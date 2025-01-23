Ансамбль народного танца из Воскресенска победил на всероссийском конкурсе

В Великом Устюге прошел всероссийский конкурс-фестиваль «Кружева». Народный коллектив «Сувенир» Дворца культуры «Химик» из Воскресенска занял на нем первое место.

Конкурс завершился в эти выходные. Юные танцоры впервые выступили в соревнованиях на выезде.

Танцоры из Воскресенска стали лауреатами первой степени за номер «А он мне нравится». Кроме того, танцы под названием «Лапоточки» и «Тили-тили тесто, жених и невеста» удостоили высшей награды — Гран-при.

«Поздравляем руководителя ансамбля — заслуженного работника культуры Российской Федерации Марию Тышецкую, ее талантливых воспитанников и их родителей с победой. Желаем успехов в творчестве и покорения новых танцевальных вершин!» — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее мы рассказывали о том, что в Воскресенске прошла презентация сборника легенд о городе.