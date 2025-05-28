Ансамбль из Воскресенска завоевал награды на всероссийском фестивале

Народный коллектив «Ансамбль народного танца „Сувенир“» ДК «Химик» МУ «Центр развития культуры» завоевал высокие награды на Всероссийском фестивале-конкурсе хореографических коллективов и балетмейстерских работ «Лабиринт». Мероприятие прошло 25 мая в Москве.

В конкурсной программе младшая группа ансамбля представила два ярких номера: русский игровой танец «Тили-тили тесто, жених и невеста» и карельский танец «Подари ленту». По решению жюри, в состав которого вошли признанные мастера хореографического искусства, юные воскресенцы стали дважды лауреатами первой степени.

За личный вклад в творческое развитие детей и многолетний труд организаторы фестиваля-конкурса выразили благодарность руководителю коллектива, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Марии Тышецкой.