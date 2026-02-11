Ансамбль из Серпухова одержал победу на международном конкурсе

8 февраля во Дворце культуры имени В. И. Ленина состоялся III Международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества и искусств «ART-ПУЛЬС». Ярким триумфатором события стал Образцовый коллектив «Ансамбль танца „Славянский лик“» Губернского колледжа под руководством Джамили Старостиной.

Артисты не только получили главную награду — Гран-при фестиваля, но и подтвердили высочайший уровень в нескольких индивидуальных номинациях.

Жюри и зрителей покорили глубина подачи, техническая безупречность и искренняя эмоциональность участников.

Каждое выступление отличалось продуманной драматургией, филигранной работой с фольклорным материалом и высокой сценической культурой. Руководитель коллектива Джамиля Старостина вдохновляет участников на творческий поиск и помогает им раскрывать индивидуальность, сохраняя при этом ансамблевую слаженность и уважение к народным традициям.

Победа «Славянского лика» — признание труда, таланта и преданности искусству на международном уровне.