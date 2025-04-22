Ансамбль из Подольска принял участие в церемонии вручения премии «Служение»

В Москве состоялась церемония вручения премии «Служение», на которой выступил подольский ансамбль народного танца «Рассвет». Младшая группа коллектива совместно с образцовым театром ложкарей «Холмичи» из Башкортостана исполнили яркий номер «Валенки».
Награждение победителей и лауреатов второй всероссийской муниципальной премии «Служение» проводится по поручению президента России Владимира Путина. Эта награда отмечает заслуги муниципальных служащих, внесших значительный вклад в развитие своих регионов и улучшение качества жизни граждан.
Отметим, что на торжественном мероприятии также выступили известные артисты российской эстрады, балет Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, балет Аллы Духовой «Тодес» и другие творческие коллективы из разных уголков страны.
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