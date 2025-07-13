Ансамбль из Подольска победил на международном творческом конкурсе

Пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Подольск

Ансамбль танца «Радуга» из Подольска привез шесть наград с lll Международного кубка искусств «Открытие», который проходил в Санкт-Петербурге. Коллектив также получил подарочный сертификат на 30 тысяч рублей.

Воспитанники дома культуры «ЗиО» завершили творческий сезон в северной столице и теперь отправятся на летний отдых. Ранее специальным призом жюри на XXI Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Нижний Новгород» наградили старшую группу ансамбля.

В соревнованиях приняли участие коллективы из Татарстана, Хакасии, Дагестана, Карелии, Удмуртии и Чувашии, Приморского края, Амурской и Забайкальской областей, Ненецкого автономного округа. Также свое мастерство показали представители Беларуси и Китая.

Международный кубок искусств «Открытие» проводят для выявления и поддержки талантливой молодежи, популяризации искусства. Организаторы конкурса — творческое объединение «Триумф».