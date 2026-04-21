Ансамбль из Лобни стал лауреатом международного конкурса

Детский вокальный коллектив «Утренние звезды» из дворца культуры «Чайка» выступил на фестивале-конкурсе «Содружество» в Москве. Ребята привезли награды в двух номинациях.

XI Международный многожанровый фестиваль-конкурс состоялся 19 апреля. В номинации «Эстрадный вокал» участница ансамбля Елизавета Шлик получила звание лауреата I степени. В номинации «Академический вокал» Максим Шлик и Кирилл Тарасов стали лауреатами III степени.

Руководитель коллектива — Светлана Бойцова. Ранее ансамбль не раз подтверждал высокий уровень мастерства, завоевывая награды на конкурсах разного уровня.

Дворец культуры расположен по адресу: улица Дружбы, дом № 3. В учреждении работают более 40 творческих коллективов, в которых занимаются около 800 участников. В «Чайке» постоянно проводятся разные мероприятия. Так, 13 апреля здесь состоялся отчетный концерт народной женской академической хоровой капеллы «Элегия».