Отчетный концерт хоровой капеллы «Элегия» прошел в Лобне

Во Дворце культуры «Чайка» в Лобне 13 апреля состоялся отчетный концерт народной женской академической хоровой капеллы «Элегия» под руководством Светланы Бойцовой. Коллектив представил зрителям шедевры мировой вокально-хоровой классики.

Особыми гостями вечера стали советник главы Лобни Александр Коробкин и настоятель храма священномученика Серафима Чичагова в микрорайоне Катюшки иерей Иоанн Мельник. Они поздравили присутствующих с праздником Пасхи. Александр Коробкин также рассказал о реализации проектов по развитию культуры в Лобне.

Женская академическая хоровая капелла «Элегия» создана в 1987 году. В репертуаре коллектива — произведения русских и зарубежных композиторов, народные песни и духовная музыка. Хор является постоянным участником городских, областных и всероссийских фестивалей и конкурсов, а также активным участником благотворительных концертов и патриотических акций.