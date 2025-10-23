Ансамбль из Королева стал призером международного конкурса

Коллектив ансамбля народной музыки «Сувенир» успешно выступил на VI Международном конкурсе инструментального исполнительства «Симфония осени 2025». Артисты стали дважды лауреатами I степени и завоевали Гран-при. Выдающихся результатов удалось достичь под руководством Романа Мыкалкина.

Ансамбль принимал участие в номинации «Инструментальное исполнительство». «Сувенир» подготовил программу народных композиторов. Особое внимание жюри привлек вальс «Грусть» Николая Бакалейникова. Музыка написана, когда автор был артистом оркестра Большого театра. Впервые ее представили слушателям в 1910 году.

Помимо этого, ансамбль «Сувенир» исполнил оригинальные пьесы и продемонстрировал виртуозное мастерство. В итоге коллектив дважды стал лауреатом I степени и получил Гран-при.