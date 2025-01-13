Ансамбль из Богородского округа наградили на областном фестивале

Рождественский епархиальный фестиваль церковно-приходских хоров прошел в Орехово-Зуев, собрав множество хоровых коллективов. В этом музыкальном событии участвовали исполнители из Шатуры, Богородского округа, Орехово-Зуева и Ликино-Дулева.

С приветствием к участникам обратились епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай и председатель Совета депутатов Александр Бабаев. Яркие голоса 14 хоров заполнили зал духовными песнопениями, создавая атмосферу праздника. Также выступили учащиеся Детской школы искусств имени Якова Флиера, добавив разнообразия в программу.

Компетентное жюри оценивало выступления, и вокальный ансамбль «Нега» из села Кудиново Богородского округа стал обладателем награды за самое запоминающееся.

Все коллективы отметили памятными призами и подарками.