Ансамбль Губернского колледжа из Серпухова выступил на фестивале «Дружба народов»

5 июля 2026 года ансамбль танца «Славянский лик» Губернского колледжа Серпухова выступил на фестивале национального гостеприимства «Дружба народов», который прошел на ВДНХ. Об этом сообщила пресс‑служба Министерства образования Московской области.

Артисты под руководством Джамили Старостиной представили несколько танцевальных номеров. Особый интерес вызвал дебют нового номера — он стал итогом кропотливой работы и долгих репетиций коллектива.

Участие в фестивале играет важную роль в развитии культурного обмена и укреплении взаимопонимания между народами. Для юных танцоров это не только ценный профессиональный опыт, но и серьезный стимул для дальнейшего творческого развития.

Сразу после фестиваля коллектив отправился в Баку, где с 6 по 13 июля проходит международный конкурс «Мост дружбы». В состязании участвуют творческие коллективы из Казахстана, Ирана, Грузии, Республики Осетия, Турции, Азербайджана и Республики Кипр.