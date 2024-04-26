Анна Кротова подвела итоги месяца благоустройства в Лобне | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 15:54 Анна Кротова подвела итоги месяца благоустройства в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Лобне продолжается месяц чистоты и благоустройства, который завершится 27 апреля большим субботником. Глава муниципалитета Анна Кротова поделилась текущими результатами работы в своем Telegram-канале, отметив активное участие жителей и внимание к их обращениям.

Одним из значительных достижений стало приведение в порядок отстойно-разворотной площадки автобусов в микрорайоне Южный, где был организован субботник и установлена мобильная туалетная кабина.

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«В работе ориентируемся не только на свои планы, но и учитываем обращения жителей», — подчеркнула глава Лобни Анна Кротова.

Благодаря усилиям местной администрации и жителей города, в Катюшках появились девять новых лавочек с урнами. В парке «Река времени» отремонтировали и покрасили 20 мусоросборников, что сделало его еще более привлекательным для отдыха.

Зимние ремонты позволили благоустроить дворы по адресам: Букинское шоссе, 11, Научный городок, 17 и Чайковского, 7а. По адресу Аэропортовская, 14 было восстановлено асфальтовое покрытие после замены участка трубопровода. Также были очищены от мусора поверхности прудов на Москвиче и в сквере 40 лет Октября.

По поручению главы муниципалитета навели порядок на территории сгоревшего барака на Железнодорожной. В рамках текущего содержания и месяца благоустройства в Лобне также приводят в порядок мемориалы и памятные места.

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