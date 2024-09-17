Анна Кротова наградила грамотами почетных жителей Лобни в День города

На праздничном мероприятии в честь Дня города глава Лобни Анна Кротова поздравила и наградила грамотами почетных жителей. Это строители, медики, пожарные и специалисты других отраслей.

Жителей Лобни, которые внесли большой вклад в развитие города, отметила руководитель муниципалитета Анна Кротова.

«Сердце и душа Лобни — ее жители. Трудолюбивые, неравнодушные, самые лучшие. Вместе с председателем Совета депутатов Александром Кузнецовым вручили заслуженные награды тем, кто очень много сделал и продолжает делать для благополучия нашего города», — сказала она в своем телеграм-канале.

В торжественной обстановке почетные грамоты вручили специалистам, которые обновляли Центральный парк, строили Инженерно-технический лицей «Авиатика» и детские сады. Не оставили без награды и пожарных, участвовавших в тушении хостела.

Грамоты из рук главы Лобни получили сотрудники местного отделения Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» и коллектив Лобненской больницы. Директора ООО «Чайка» Евгения Глебова также отметили.

Звание «Почетный гражданин» присвоили президенту Лобненской ТПП Евгению Кошкину. Он много лет руководит Торгово-промышленной палатой и помогает развивать предпринимательство в округе.

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