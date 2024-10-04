Анимационные программы для детей пройдут в парке Солнечногорска в октябре

Различные активности регулярно проходят для жителей Солнечногорска в городском парке. С 30 сентября по 6 октября посетителей ждут анимационные программы для детей, музыкальный вечер «Край родной» ко Дню Московской области, мероприятия в честь 210-летия поэта Михаила Лермонтова и многое другое.

В городском парке также организуют занятия по петанку, функциональную спортивную тренировку, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, викторины и игры от городской библиотеки. Среди культурных мероприятий — беседа «Первое знакомство» и литературно-музыкальная композиция «Здесь прошли лучшие годы моей юности…» в честь 210-летия поэта Михаила Лермонтова.

Актуальную информацию жители Солнечногорска могут узнать в афише мероприятий городского парка в телеграм-канале «Парки Солнечногорья».