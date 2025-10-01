Анестезиолог из Балашихи стал призером федеральной премии «Первые лица»

Врач анестезиолог-реаниматолог Московского областного перинатального центра в Балашихе, а также научный сотрудник НИКИ детства Министерства здравоохранения Московской области Семен Лаврентьев удостоен высокой награды — Премии «Первые лица». Специалиста отметили за активное участие в образовательных проектах в сфере неонатологии.

Семен Лаврентьев работает в медицинской профессии уже 13 лет. Его основное направление — оказание помощи и спасение жизни недоношенных детей, что требует высокой квалификации и преданности делу.

Премия «Первые лица» является единственной в России наградой, которая отмечает специалистов, внесших значительный вклад в развитие перинатальной медицины. Учреждена она в 2013 году Общественной организацией «Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины» и Некоммерческим партнерством «Общество по развитию медицины и здравоохранения». Конкурс проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Признание заслуг Семена Лаврентьева свидетельствует о высоком уровне профессионализма и важности работы врачей, спасающих самое ценное — жизнь и здоровье новорожденных.