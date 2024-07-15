Андрей Земцов из Мытищ победил на чемпионате России по легкой атлетике

В Москве состоялся чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов. Тренер мытищинской спортивной школы «Авангард» Андрей Земцов показал прекрасные результаты, завоевав золото и бронзу.

Соревнования, собравшие сотни спортсменов из разных уголков страны, прошли в Олимпийском центре имени братьев Знаменских. Андрей Земцов продемонстрировал высокий уровень мастерства, став лучшим в тройном прыжке и получив бронзовую медаль в прыжке в высоту.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие спортсмены от 35 лет и старше, включая тех, кто уже на пенсии, но продолжает активно заниматься спортом и поддерживать отличную физическую форму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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