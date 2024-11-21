Андрей Воробьев запустил новый завод микроэлектроники в Подмосковье
Оборудование для авиатехники, телекоммуникаций и автомобильной электроники начнут выпускать на заводе «Арсенал» в Подмосковье. Там ежегодно будут выпускать 200 миллионов чипов, 110 миллионов диодов, транзисторов и микросхем. Предприятие посетил губернатор области Андрей Воробьев.
Новый корпус открыли на базе завода «Арсенал», который входит в структуру группы компаний «Промтех». Благодаря современному оборудованию предприятие выпускает продукцию, которая способна заместить импортные аналоги.
Губернатор поблагодарил сотрудников за работу и отметил важность развития микроэлектроники.
«Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из главных приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета», — сказал он.
Центром нового корпуса станет кристальное производство. Там установили свыше 30 современных машин, которые способны делать до 200 миллионов чипов в год. Еще 40 высокотехнологичных аппаратов позволят выпускать более 110 миллионов диодов, транзисторов и микросхем.
Как отметил генеральный директор «Промтеха» Валерий Шадрин, компания вносит большой вклад в развитие гражданской авиации, изготавливая современные полупроводники для новейших самолетов.
«Перед заводом „Арсенал“ стоят очень серьезные задачи. Запуск нового производства — это большой шаг на пути технологической независимости нашей гражданской авиации», — подчеркнул он.
Всего в проект инвестировали свыше одного миллиарда рублей, из которых 80 миллионов компания получила в виде финансовой поддержки Фонда развития промышленности. На заводе дополнительно создали 65 рабочих мест, из них 28 заняли бывшие выпускники Одинцовского техникума, который сотрудничает с предприятием.
В будущем корпорация также планирует открыть базовую кафедру в дубненском филиала Дмитровского техникума, где студентов будут готовить под нужды производства. По словам директора завода Андрея Ларюшкина, в планах — ежегодно приглашать на работу 25 выпускников.