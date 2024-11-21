Андрей Воробьев запустил новый завод микроэлектроники в Подмосковье

Оборудование для авиатехники, телекоммуникаций и автомобильной электроники начнут выпускать на заводе «Арсенал» в Подмосковье. Там ежегодно будут выпускать 200 миллионов чипов, 110 миллионов диодов, транзисторов и микросхем. Предприятие посетил губернатор области Андрей Воробьев .

Новый корпус открыли на базе завода «Арсенал», который входит в структуру группы компаний «Промтех». Благодаря современному оборудованию предприятие выпускает продукцию, которая способна заместить импортные аналоги.

Губернатор поблагодарил сотрудников за работу и отметил важность развития микроэлектроники.

«Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из главных приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета», — сказал он.

Центром нового корпуса станет кристальное производство. Там установили свыше 30 современных машин, которые способны делать до 200 миллионов чипов в год. Еще 40 высокотехнологичных аппаратов позволят выпускать более 110 миллионов диодов, транзисторов и микросхем.