Андрей Воробьев вручил награды жительницам Подмосковья в преддверии 8 Марта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц с наступающим Международным женским днем и вручил государственные награды. Торжественная церемония состоялась в Доме правительства Подмосковья.

«В преддверии 8 Марта мы поздравляем наших красивых, трудолюбивых, заботливых женщин. По поручению президента у нас сегодня почетная миссия — вручить государственные награды», — сказал Воробьев.

Почетное звание «Мать-героиня» получила жительница Серебряных Прудов Инна Данильченко, воспитывающая 11 детей. Ее супруг Сергей Данильченко погиб в 2024 году при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Героя посмертно наградили Орденом Мужества.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили доктору медицинских наук и главному врачу Московского областного перинатального центра в Балашихе Ольге Серовой, стаж которой превышает 40 лет.

«Это уникальное учреждение, в котором не только помогают появляться на свет малышам, даже самым маленьким, но и оказывают помощь женщинам в сложных ситуациях. Хочется пожелать всем женщинам здоровья и здоровых малышей», — отметила она.

Благодарственные письма губернатора получили представители регионального отделения Союз женщин России, реализующие социальные и волонтерские проекты.