Андрей Воробьев вручил награды жительницам Подмосковья в преддверии 8 Марта
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц с наступающим Международным женским днем и вручил государственные награды. Торжественная церемония состоялась в Доме правительства Подмосковья.
«В преддверии 8 Марта мы поздравляем наших красивых, трудолюбивых, заботливых женщин. По поручению президента у нас сегодня почетная миссия — вручить государственные награды», — сказал Воробьев.
Почетное звание «Мать-героиня» получила жительница Серебряных Прудов Инна Данильченко, воспитывающая 11 детей. Ее супруг Сергей Данильченко погиб в 2024 году при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Героя посмертно наградили Орденом Мужества.
Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили доктору медицинских наук и главному врачу Московского областного перинатального центра в Балашихе Ольге Серовой, стаж которой превышает 40 лет.
«Это уникальное учреждение, в котором не только помогают появляться на свет малышам, даже самым маленьким, но и оказывают помощь женщинам в сложных ситуациях. Хочется пожелать всем женщинам здоровья и здоровых малышей», — отметила она.
Благодарственные письма губернатора получили представители регионального отделения Союз женщин России, реализующие социальные и волонтерские проекты.
Кроме того, звания «Заслуженный артист Московской области» удостоена актриса Театра юного зрителя имени Н. Н. Ермаковой из Королева Екатерина Орлова, которая служит на сцене более 20 лет.
Губернатор пожелал всем женщинам здоровья, поддержки близких и как можно больше счастливых моментов в жизни.
До этого Воробьев поблагодарил соцкоординаторов Госфонда «Защитники Отечества» за поддержку ветеранов СВО и их семей.