Ветераны СВО и их родственники в Подмосковье находятся на персональном сопровождении социальных координаторов. Специалисты помогают решать разные вопросы: от оформления документов до переобучения и трудоустройства. Их поблагодарил губернатор Андрей Воробьев.

«Хочу сказать вам слова благодарности за вашу работу, заботу, вовлеченность во все то, что нужно сегодня семьям, детям, близким наших защитников. Работа соцкоординаторов очень важна», — сказал губернатор. Социальные координаторы работают в каждом муниципалитете Подмосковья, всего их — более 90. На встречу с губернатором приехали специалисты из Наро-Фоминска, Орехово-Зуева, Люберец, Павловского Посада, Раменского и Волоколамска. Позади каждого из них — персональная история. У некоторых в зону СВО отправился муж, сын, друг или другой близкий человек. «Я хочу пожелать, чтобы источник вашей энергии, направленной на добрые дела, не иссякал», — добавил Воробьев. Андрей Воробьев поблагодарил координаторов за их работу и поздравил сотрудниц Фонда с наступающим праздником.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Красногорске заработал в 2023 году. Социальные координаторы включились в его работу с самых первых дней. Около 80% из них — женщины. «Социальный координатор — это душа Фонда „Защитники Отечества“, потому что это именно те люди, которые в первую очередь встречают наших ветеранов, наши семьи, выясняют, какие у них вопросы, запросы, чем нужно помочь. Я очень дорожу всеми нашими координаторами. Это люди, которые несут определенную миссию», — сказала руководитель регионального отделения Госфонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова. Елена Суркова из Раменского ранее руководила отделением социальной реабилитации. Помогать военнослужащим она начала, когда супруг ушел на СВО. «Муж служит в подразделении БАРС. Первый контракт заключил в 2024 году, сейчас — второй контракт. Связь поддерживаем, ребята присылают запросы, что им необходимо, а мы стараемся все по максимуму выполнить. У мужа задачи на передовой, а мои — здесь, в тылу», — сказала она.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Муж Марины Каленковой из Сергиева Посада отправился на передовую прямо с рабочего дежурства. Ветеран боевых действий работал на гражданке, а в один из вечеров решил уйти «за ленту». Несмотря на тяжелые ранения он собирается вновь вернуться на поле боя. «Женщина всегда может оказать поддержку. Порой даже нужен не психолог, а именно поддержка и „Защитники Отечества“ ее оказывают очень много. И наша задача — не просто, допустим, оформить документы, а образно говоря, обнять человека. У ребят очень большой запрос на то, чтобы быть понятыми», — сказала в общении с губернатором психолог-волонтер Ольга Ржавцева. В Подмосковье выстроена эффективная система поддержки участников СВО. Почти все обращения, поступившие в фонд «Защитники Отечества», уже были отработаны. Социальные координаторы помогают с оформлением документов, выплат и льгот.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Еще одно важное направление — адаптация героев к мирной жизни. Это обустройство жилья, которое включает систему «умный дом», организацию рабочего места, установку пандусов. Фонд постоянно совершенствует работу, делая услуги более удобными, реализуя разные проекты. Так, в сотрудничестве с благотворительным фондом «Подари любовь миру» ветераны могут бесплатно заниматься дайвингом, прыжками с парашютом, тематических фотосессиях.