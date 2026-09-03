Воробьев: транспортные преимущества трассы ЮЛА ощутят около 3,5 млн человек

Запуск движения по Южно-Лыткаринской автодороге улучшит транспортную доступность для более чем 3,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев , который сегодня вместе с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным открыл последний участок магистрали.

Южно-Лыткаринская автодорога стала самым масштабным концессионным дорожным проектом Подмосковья.

«Теперь от М-2 „Крым“ до М-12 „Восток“ можно проехать без светофоров. ЮЛА — это 45 километров дороги, которая соединяет семь федеральных трасс, становится дублером МКАД на юге и востоке Подмосковья и улучшает транспортную доступность для более чем 3,5 миллиона жителей Москвы и области. Расчетная интенсивность — около 40 тысяч автомобилей в сутки», — пояснил Андрей Воробьев.

По словам губернатора, новая магистраль перераспределит транспортные потоки и обеспечит более удобные связи между югом и востоком региона.

Реализация проекта в течение четырех лет включала возведение сложных инженерных сооружений, мостов и транспортных развязок.

Воробьев поблагодарил строителей, инженеров и рабочих, участвовавших в создании трассы, а также федеральные власти за поддержку проекта.

При этом работы на объекте не прекращаются. До конца 2026 года планируют завершить обустройство съездов и прилегающих к магистрали территорий.

Подробнее о трассе ЮЛА читайте тут.