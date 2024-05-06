Вячеслав Духин будет курировать Минсельхозпрод Подмосковья | 360°

06 мая 2024, 13:54
Вячеслав Духин будет курировать Минсельхозпрод Подмосковья
Новые кадровые перестановки озвучили в правительстве Подмосковья. Сергей Двойных, работавший заместителем министра инвестиций, возглавит Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а курировать это ведомство будет Вячеслав Духин. О назначениях сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«Министром сельского хозяйства и продовольствия у нас будет руководить Сергей Двойных, которого мы тоже хорошо знаем по работе замминистра инвестиций. Курирование этого блока будет осуществлять Вячеслав Духин», — сказал Андрей Воробьев.
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Вместе с тем Вячеслав Духин продолжит заниматься информационной политикой в Подмосковье, он будет курировать ведомство наравне с информационным блоком.
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