Рекордные снегопады обрушились на Подмосковье на минувшей неделе. В таких условиях коммунальные службы работают в усиленном режиме, уделяя особое внимание расчистке федеральных и региональных трасс, а также подъездам к деревням и селам. Погода вносит коррективы в работу ЖКХ, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

По нормативу в течение суток после снегопада в Подмосковье должны расчищать опасные участки дорог и автобусные маршруты. Особое внимание уделяют лестницам, тротуарам и входным группам.

«Наша задача — по тем алгоритмам, по тому подходу, который мы используем, дальше работать. Обращаю внимание на включенность управляющих компаний, их работа тоже должна нам быть понятной», — сказал Воробьев.

Для стабильного обеспечения жителей теплом, электричеством и водой в ЖКХ-центре Подмосковья внедрили новые критерии эскалации по авариям. Благодаря этому большинство неполадок в праздничные дни были оперативно устранены. Воробьев отметил, что большую роль в этой работе играют Россети и Мособлэнерго.

«Никакая вода, никакое тепло не придет в дом, если есть сколько-нибудь значимые проблемы в энергоснабжении. А мы в очередной раз на праздниках били рекорды по энергопотреблению», — отметил он.

Воробьев напомнил, что из-за роста потребления важно продолжать модернизировать и ремонтировать электросети.