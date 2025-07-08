Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья отметить День семьи в парках

Во вторник, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности. О программах, которые в этом году подготовили в Подмосковье к празднику, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Мероприятие «Семья. Лето. Парк», которое могут посетить все желающие, пройдут в нескольких зонах отдыха региона. Развлечение по душе сможет найти каждый.

В сквере имени В. А. Зайцева в Коломне для гостей подготовиили мастер-классы, семейные фотосессии, модное дефиле и зажигательную зарядку «Будь здоров». Завершит программу концерт «Мелодия счастья», в рамках которой прозвучат любимые песни о любви.

Парк «Беличий» в Краснознаменске организовал не только творческие мастер-классы и детскую анимацию, но и особые сюрпризы: новорожденным и парам, отмечающим юбилеи семейной жизни, вручат памятные медали. Более того, всем гостям подарят яркие воздушные шары, создающие атмосферу праздника.

В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве пройдет конкурс рисунков «Семья — моя крепость». Дети и взрослые получат возможность выразить любовь к близким через творчество. В зоне отдыха будут действовать мастерские и фотозоны, а также там проведут увлекательный квест «В поисках семейного счастья» и праздничный концерт.

Парк «Покровский» в Хотькове удивит посетителей традиционными забавами: здесь можно будет научиться столярному делу, создать народные игрушки и узнать, как правильно плести венки.

Любителей старинных игр ждут серсо, городки, «гусек», абрамцевское лото и бирюльки. Кульминацией станут концерт «Сила традиций» и чаепитие.

Насыщенную программу предлагает и Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха: от мастер-классов и русских хороводов до спортивных состязаний. Для тех, кто хочет узнать больше о гармонии в семье, пройдут лекции по психологии, нутрициологии и ароматерапии.

«Пусть в каждом доме всегда царит любовь, взаимоподдержка и тепло», — пожелал Андрей Воробьев жителям и гостям Подмосковья.