Андрей Воробьев представил нового вице-губернатора Подмосковья

Еженедельное совещание Губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов
Фото: Еженедельное совещание Губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов/Медиасток.рф

Мособлдума согласовала кандидатуру Владислава Мурашова на должность вице-губернатора Подмосковья. Он будет курировать вопросы содержания территорий, ЖКХ и энергетики. Андрей Воробьев пожелал ему успехов на новом посту.

Владислав Мурашов долгое время трудился в правительстве Подмосковья на разных направлениях.

«Владислав Сергеевич у нас работает давно, на разных направлениях. Очень надеюсь, что этот сложный, большой и очень важный для всех нас блок вы вместе с командой сможете администрировать», — сказал Воробьев.

Мурашов Владислав Сергеевич
Фото: Мурашов Владислав Сергеевич/Медиасток.рф

Ранее Владислав Мурашов возглавлял Министерство содержания территорий. Теперь эту должность займет Игорь Даниленко. Губернатор отметил важность этой работы для комфорта жителей. До этого Даниленко был заместителем министра.

«Прошу вас и дальше эту работу сопровождать. Чистота — залог здоровья. Очень рассчитываем, что вы с этим справитесь», — сказал глава региона.

