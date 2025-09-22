Андрей Воробьев представил нового вице-губернатора Подмосковья

Мособлдума согласовала кандидатуру Владислава Мурашова на должность вице-губернатора Подмосковья . Он будет курировать вопросы содержания территорий, ЖКХ и энергетики. Андрей Воробьев пожелал ему успехов на новом посту.

«Владислав Сергеевич у нас работает давно, на разных направлениях. Очень надеюсь, что этот сложный, большой и очень важный для всех нас блок вы вместе с командой сможете администрировать», — сказал Воробьев.

Владислав Мурашов долгое время трудился в правительстве Подмосковья на разных направлениях.

Ранее Владислав Мурашов возглавлял Министерство содержания территорий. Теперь эту должность займет Игорь Даниленко. Губернатор отметил важность этой работы для комфорта жителей. До этого Даниленко был заместителем министра.

«Прошу вас и дальше эту работу сопровождать. Чистота — залог здоровья. Очень рассчитываем, что вы с этим справитесь», — сказал глава региона.