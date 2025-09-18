Владислава Мурашова назначили на должность вице-губернатора Подмосковья

Владислава Мурашова назначили на должность вице-губернатора Московской области. Депутаты Мособлдумы поддержали его кандидатуру на 117-м заседании.

Владислав Мурашов долгие годы работал на руководящих должностях в правительстве Подмосковья. Он трудился в разных сферах: транспорт, сельское хозяйство, торговля, содержание территорий обращение с отходами. Результаты его работы не раз были отмечены на федеральном уровне.

На новой должности Владислав Мурашов будет координировать работу четырех ведомств. Это министерство по содержанию территорий, МинЖКХ, Министерство энергетики и комитет по ценам и тарифам.