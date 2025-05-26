Андрей Воробьев представил нового главу Жуковского Андроника Пака

Новым главой Жуковского стал Андроник Пак. Ранее он был руководителем администрации Дзержинского и работал в Люберцах. С новой должность его поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

В Жуковском проводят большую работу по строительству дорог, благоустройству и модернизации ЖКХ. Там продолжается строительство одного из государственных индустриальных парков. Кроме того. В округе ведут работу по развитию аэропорта, напомнил Андрей Воробьев.

«Я очень надеюсь, что вы справитесь, как справились в Дзержинском, со всем, что касается нашего наукограда. Нам крайне важно навести чистоту, порядок, но и думать о дальнейшем развитии», — сказал он.

Глава региона отметил, что ключевым фактором перемен является постоянная коммуникация с жителями.

Ранее пост глав Жуковского занимал Борис Аубакиров. Он покинул пост по собственному желанию.