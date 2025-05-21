Конкурс по отбору кандидатов на должность главы Жуковского пройдет 16 июня

Борис Аубакиров завил о досрочном прекращении полномочий главы Жуковского по собственному желанию. На заседании местного Совета депутатов назначили конкурс по отбору кандидатов на должность главы наукограда, который проведут 16 июня в 12:00.
Помимо этого, народные избранники определили трех членов конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений от кандидатов на должность главы муниципалитета. Они также обратились к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву для назначения еще трех членов комиссии. Такой порядок установлен положением о проведении конкурса.
В конкурсную комиссию от депутатов Жуковского вошли заместители председателя Совета Сергей Рязанов, Надир Мехтиев и глава правовой комиссии Алексей Артамонов.
Отметим, что временно исполняющим полномочия главы Жуковского назначили Андроника Пака.
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