Конкурс по отбору кандидатов на должность главы Жуковского пройдет 16 июня

Борис Аубакиров завил о досрочном прекращении полномочий главы Жуковского по собственному желанию. На заседании местного Совета депутатов назначили конкурс по отбору кандидатов на должность главы наукограда, который проведут 16 июня в 12:00.

Помимо этого, народные избранники определили трех членов конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений от кандидатов на должность главы муниципалитета. Они также обратились к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву для назначения еще трех членов комиссии. Такой порядок установлен положением о проведении конкурса.

В конкурсную комиссию от депутатов Жуковского вошли заместители председателя Совета Сергей Рязанов, Надир Мехтиев и глава правовой комиссии Алексей Артамонов.

Отметим, что временно исполняющим полномочия главы Жуковского назначили Андроника Пака.