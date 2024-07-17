«Рассчитываю на вас». Андрей Воробьев представил нового руководителя Шатуры

«Николай Прилуцкий — житель Московской области, он уроженец поселка Верея в Орехово-Зуевском округе. Это граница с Шатурой. Вы работали первым заместителем и уже знаете территорию. Очень рассчитываю, что вы привлечете тех, на кого можно положиться, кто профессионален», — сказал губернатор на заседании областного правительства.

По его словам, в числе ключевых вопросов для решения — ливневые канализации, благоустройство, серьезные проекты по ЖКХ и многие другие.

«Рассчитываю, что команда, которую вы соберете, обеспечит еще и все, что связано с торгами, контрактными мероприятиями. Очень важно, чтобы в каждом округе они были всем понятны, прозрачны и соответствовали нормам закона», — подытожил Воробьев.

Сегодня, 17 июля, стало известно, что правоохранители задержали Алексея Артюхина, бывшего главу Шатуры. Неделей ранее чиновник объявил о своем уходе с поста. Официальных сведений о причинах задержания к этому моменту нет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».