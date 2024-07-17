Правоохранители задержали бывшего главу Шатуры Алексея Артюхина

Информация о задержании экс-главы городского округа Шатура Алексея Артюхина появилась в местных СМИ. Неделей ранее чиновник объявил о своем уходе с поста.

Неделю назад, 10 июля, Алексей Артюхин написал пост в своем Telegram-канале, где сообщил об уходе с должности главы Шатуры.

В шатурских городских сообществах пишут, что правоохранители задержали Артюхина возле его дома. Официальных данных на этот счет пока не поступило.

«Я принял решение покинуть пост главы округа. Это далось мне непросто, ведь на протяжении многих лет вся моя жизнь была посвящена служению землякам, родному краю, нашим общим мечтам и планам. Но пришло время двигаться вперед», — написал он.

В своем обращении к жителям Артюхин вспомнил реализованные проекты, объединение Шатуры и Рошаля, рекультивацию бывшего полигона и новые очистные сооружения.

«Наконец-то нам удалось заручиться поддержкой в вопросе строительства дороги на Владимир. Всего и не вспомнить, и не перечислить», — написал чиновник.

Он выразил уверенность, что все запланированное реализуется, и представил своего преемника — Николая Прилуцкого. По словам Артюхина, он хорошо знает Шатурский край и добьется успехов в его развитии.

В конце экс-глава поблагодарил всех жителей, призвал беречь и приумножать достижения Шатуры.

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