Андрей Воробьев пожелал телеканалу «360» не останавливаться и принимать вызовы | 360°

Подмосковье 19 мая 2024, 15:47 Андрей Воробьев пожелал телеканалу «360» не останавливаться и принимать вызовы Воробьев поздравил телеканал «360» с юбилеем и пожелал команде успехов Пресс-служба губернатора Московской области

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Узнаваемость телеканала «360» давно вышла за пределы столичного региона, что служит важным показателем успеха. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поздравил телеканал с юбилеем.

Ровно 10 лет назад телеканал «360» впервые вышел в эфир — тогда перед молодой командой стояли амбициозные задачи. За эти годы не раз менялись тренды, привычки в потреблении контента среди зрителей и пользователей Сети. Росло число конкурентов, поэтому всегда было важно не отставать.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

«Отдельная и особая благодарность гендиректору ВГТРК Олегу Борисовичу Добродееву, который тогда, в 2014-м году, помог нам запустить „360“. Желаю большой команде телеканала не останавливаться, осваивать новые технологии и принимать вызовы!» — написал Воробьев.

Ранее Воробьев дал старт масштабным соревнованиям по хоккею в Красногорске. Там начался «Кубок Юнисон» среди сильнейших детских команд России и Белоруссии.