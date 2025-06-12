Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с праздником, который объединяет жителей России и напоминает, что от каждого зависит, какой будет страна завтра. Он выразил особую благодарность тем, кто находится на передовой, их семьям и всем, кто сегодня проявляет стойкость.

«Россия остается сильной благодаря смелости и трудолюбию своих граждан. Мы гордимся нашей страной и людьми, которые делают ее лучше каждый день», — подчеркнул губернатор.

По его словам, только вместе, поддерживая друг друга, можно справиться с любыми трудностями и добиться новых успехов.

В честь праздника более чем в 80 парках Московской области проходит масштабное событие «С Россией в сердце!». Для гостей подготовили концерты, театральные шествия, мастер-классы по народным ремеслам, выставки этнокостюмов и раздачу ленточек в цветах российского триколора.

В парке «Набережная имени Менделеева» в Дубне организовали велопробег «Путешествие по России», анимацию с ростовыми куклами, творческие мастер-классы и концерт. В Лосино-Петровском в парке «Свердловский» проходят открытый микрофон, флешмоб «Мы — молодежь России» и концерт духового оркестра.

В Зарайске устроили шествие с российским флагом, викторину по истории страны, мастер-класс по росписи матрешек и гигантскую раскраску «Карта России», а в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске проходят историческая реконструкция, выставка картин, концерт кавер-группы и пенная дискотека.