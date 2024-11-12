Андрей Воробьев поздравил ветерана ВОВ Марию-Луизу Диес со 100-летним юбилеем

Ветерану Великой Отечественной войны Марии-Луизе Диес исполнилось 100 лет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поздравил ее с юбилеем.

«Когда в Испании началась гражданская война, Марию-Луизу в 1937 году вместе с другими детьми эвакуировали в Ленинград. Там же испанских детей застала уже Великая Отечественная война», — написал глава региона.

Он добавил, что юная Диес пережила страшное время блокады, помогала раненым солдатам в госпитале, а в 15 лет встретила своего будущего мужа — с ним она прожила 72 года. В 1948 году Мария-Луиза Диес выучилась на педиатра, а после вместе с супругом перебрались на Кубу из Орехово-Зуева. Спустя некоторое время они вернулись в Подмосковье, в Ногинск.

«Сейчас ветеран старается вести активный образ жизни, посещает концерты, творческие кружки, тематические вечера», — отметил Андрей Воробьев.

В этот же день поздравления принимала Мария Анисимовна Сердюк — ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 102 года. В 18 лет она отправилась санинструктором на фронт, участвовала в битве на Курской дуге, освобождала Польшу и правобережную Украину. Губернатор заявил, что для него большая честь знать Сердюк.

«От всей души желаю Марии-Луизе Диес и Марии Анисимовне, а также всем нашим ветеранам крепкого здоровья и мирного неба над головой!» — написал Воробьев.

В октябре 98-летие отметил ветеран Великой Отечественной из Балашихи Юрий Федоренко. Фронтовика поздравили с днем рождения и пожелали ему крепкого здоровья.