Ветеран ВОВ из Балашихи Юрий Федоренко отметил 98-летие

Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Филиппович Федоренко отметил свой 98-й день рождения. В честь этого значимого события руководитель отделения фракции «Единая Россия» Геннадий Попов посетил фронтовика и поздравил его с юбилеем.

Юрий Филиппович Федоренко окончил ускоренный курс второго Ленинградского артиллерийского училища во время войны. В 1944 году, после освобождения Ленинграда, он продолжил обучение и служил младшим лейтенантом в военной комендатуре. Именно там он встретил День Победы. После войны он занимал различные должности, служа в полку Резерва Главного Командования во Львове, а также в Прикарпатском военном округе, Средней Азии и Германии. В звании полковника медицинской службы он ушел в запас и в 1990 году переехал в Балашиху.

«Юрий Филиппович является одним из достойнейших представителей поколения героев и победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны и вернули нашему народу мир и благополучие. Его жизнь — пример созидательного труда, беззаветного служения и безграничной любви к своей стране, » — отметил руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов.

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