Андрей Воробьев поздравил подмосковных финалистов конкурса «Это у нас семейное»
В финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» вышли четыре семейные команды из Подмосковья. С успехом жителей региона поздравил губернатор Андрей Воробьев.
С минувшего года конкурс вошел в национальный проект «Семья».
«И наши участники доказывают: крепкая семья — опора страны», — подчеркнул Андрей Воробьев.
В полуфинал, который в течение четырех дней проходил в Гостином Дворе в Москве, вышли 344 команды из России и Казахстана. Победу на этом этапе одержали 65 семей.
Подмосковье достойно представили сразу четыре из них: Абраамян, Курдюмовы, Рыцарские из Егорьевска и Луховиц; Богдановы и Павленко из Истры; Гученко из Люберец и Москвы, а также Купцовы и Белоножкины из Долгопрудного.
Финальные состязания запланированы на 5-8 июля. Их проведут в столице.
«Поздравляю наши команды и желаю удачи! Вы уже победители», — отметил губернатор.