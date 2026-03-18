Андрей Воробьев поздравил подмосковных финалистов конкурса «Это у нас семейное»

В финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» вышли четыре семейные команды из Подмосковья. С успехом жителей региона поздравил губернатор Андрей Воробьев.

С минувшего года конкурс вошел в национальный проект «Семья».

«И наши участники доказывают: крепкая семья — опора страны», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В полуфинал, который в течение четырех дней проходил в Гостином Дворе в Москве, вышли 344 команды из России и Казахстана. Победу на этом этапе одержали 65 семей.

Подмосковье достойно представили сразу четыре из них: Абраамян, Курдюмовы, Рыцарские из Егорьевска и Луховиц; Богдановы и Павленко из Истры; Гученко из Люберец и Москвы, а также Купцовы и Белоножкины из Долгопрудного.

Финальные состязания запланированы на 5-8 июля. Их проведут в столице.

«Поздравляю наши команды и желаю удачи! Вы уже победители», — отметил губернатор.

