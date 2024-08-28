Андрей Воробьев поздравил «Газпром» и «Мособлгаз» с профессиональным праздником

«Мы встречаемся накануне 1 сентября, которое для многих ассоциируется с началом учебного года. Но в 2024-м эта дата выпадает на День работников нефтяной и газовой промышленности — праздник отмечается в первое воскресенье сентября. Поэтому я хочу от всей команды поздравить нашего уважаемого партнера „Газпром“, компанию „Мособлгаз“ и всех сотрудников, кто добросовестно, с вниманием и заботой трудится в этой отрасли», — сказал губернатор.

В ближайшем будущем почти тысячу садоводческих товариществ в Подмосковье обеспечат газом по программе, реализуемой совместно с «Газпромом». При участии этого ключевого партнера также реконструируют 10 распределительных станций, реализуют девять концессий по теплоснабжению.

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