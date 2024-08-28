Губернатор Подмосковья: почти 1000 СНТ получат газ при участии «Газпрома»

Почти тысячу садоводческих товариществ в Подмосковье обеспечат газом по программе, реализуемой совместно с «Газпромом». При участии этого ключевого партнера также реконструируют 10 распределительных станций, реализуют девять концессий по теплоснабжению, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Президентская программа «Социальная газификация» стартовала в 2021 году. За три года планировали обеспечить голубым топливом около 122 тысяч домовладений Подмосковья, но план — в процессе перевыполнения.

Реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома».

Вскоре начнется отопительный сезон. К наступлению похолодания необходимо завершить подготовку всех инженерных сетей, жилых домов и котельных, подчеркнул Андрей Воробьев.

Садоводческие товарищества — с 2024 года

С 2024 года программу «Социальная газификация» расширили — она стала распространяться и на садоводческие товарищества благодаря решению Владимира Путина.

«До 2030 года догазифицируем более 63 тысяч домовладений в СНТ. В планах также подключить около 313 негазифицированных населенных пунктов», — сказал Андрей Воробьев.

В Подмосковье — самый масштабный объем работ по сравнению с другими регионами России. За пять лет газ проведут почти в тысячу СНТ, доступ к топливу появится в 63 тысячах домовладений.