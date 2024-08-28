Губернатор Подмосковья: почти 1000 СНТ получат газ при участии «Газпрома»
Почти тысячу садоводческих товариществ в Подмосковье обеспечат газом по программе, реализуемой совместно с «Газпромом». При участии этого ключевого партнера также реконструируют 10 распределительных станций, реализуют девять концессий по теплоснабжению, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Президентская программа «Социальная газификация» стартовала в 2021 году. За три года планировали обеспечить голубым топливом около 122 тысяч домовладений Подмосковья, но план — в процессе перевыполнения.
Благодаря наращиванию мощностей удастся газифицировать свыше 131 тысячи домов.
Реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома».
Андрей Воробьев
Вскоре начнется отопительный сезон. К наступлению похолодания необходимо завершить подготовку всех инженерных сетей, жилых домов и котельных, подчеркнул Андрей Воробьев.
Садоводческие товарищества — с 2024 года
С 2024 года программу «Социальная газификация» расширили — она стала распространяться и на садоводческие товарищества благодаря решению Владимира Путина.
«До 2030 года догазифицируем более 63 тысяч домовладений в СНТ. В планах также подключить около 313 негазифицированных населенных пунктов», — сказал Андрей Воробьев.
В Подмосковье — самый масштабный объем работ по сравнению с другими регионами России. За пять лет газ проведут почти в тысячу СНТ, доступ к топливу появится в 63 тысячах домовладений.
«Андрей Юрьевич, благодаря вашей инициативе и председателю правления „Газпрома“ Алексея Миллера за последние несколько лет мы начали реализовывать большие программы — они направлены на развитие Московской области и благополучие жителей региона», — отметил начальник департамента «Газпрома» Владимир Марков.
Он напомнил, что «Газпром» также смог расширить значительное количество так называемых запертых ГРС, к которым подключение новых абонентов было ограничено.
Отмечу, что такой масштабной концессионной программы по теплоснабжению, как здесь, не реализуется ни в одном субъекте России.
Владимир Марков
Также успешно реализуется программа догазификации, подчеркнул генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
«От жителей в Московской области принято уже свыше 130 тысяч заявок. Это свыше 10% от всего объема заявок в России. Отмечу, что в Подмосковье газовикам работать проще. Все, начиная от трубы, задвижки или газового оборудования, производится в регионе», — отметил он.
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