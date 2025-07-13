Андрей Воробьев поздравил движение «Волонтеры Подмосковья» с 5-летием

В 2025 году движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось пять лет. В честь юбилея в Красногорске проходит большой фестиваль, где собрались добровольцы со всей области, а также гости всероссийской Добро.Конференции. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил участников движения с праздником и поблагодарил за их труд.

«Хочу поздравить и поблагодарить всех, кто по зову сердца помогает другим. Как сказал наш президент, волонтеры — это опора для страны, люди, вдохновляющие своим примером. Пять лет назад движение „Волонтеры Подмосковья“ объединило добровольческие, общественные и молодежные организации — в их рядах сегодня уже только самых активных — 56 тысяч человек», — подчеркнул Воробьев.

«Волонтеры Подмосковья» появились в 2020 году, когда началась пандемия. Тогда ребята развозили продукты, лекарства, помогали пожилым и многодетным семьям, поддерживали по телефону. Позже работали в пунктах вакцинации и штабах помощи.