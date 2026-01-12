Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность жителей Подмосковья на Крещение

В Подмосковье отметили Новый год, Рождество и успешно провели целый ряд мероприятий. О том, как прошли праздники, а также о важных задачах на ближайшее время рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона отметил слаженную работу региональных специалистов, которые дежурили в первые дни года.

«Хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, экстренных служб, коммунальных, транспортных предприятий, энергетиков, медиков. Очень многие из них находились на посту», — подчеркнул Андрей Воробьев.

По его словам, важно и в праздничный период оперативно решать важные вопросы в каждой сфере.

Особое внимание губернатор уделил подготовке к предстоящему Крещению. Он поручил главам муниципалитетов, сотрудникам МЧС и медикам сделать все возможное для комфорта и спокойствия жителей.

«Вы знаете, что сотни тысяч людей в нашем мегаполисе имеют добрую традицию. Хочется, чтобы и в этот раз все прошло по-теплому в прямом и переносном смысле, безопасно и с необходимой долей внимания», — заключил Андрей Воробьев.