Андрей Воробьев: поликлинику в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах откроют в этом году

Поликлинику в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах планируют достроить уже этим летом. В смену там планируют принимать 400 взрослых и 140 детей. В учреждении можно будет не только получить медицинскую помощь, но и пройти диспансеризацию. Всего в нем смогут обслуживать около 22,5 тысячи человек, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Поликлинику возводят рядом с жилыми домами, благодаря чему медицинская помощь будет в шаговой доступности. Работы завершат этим летом, а первых пациентов примут до конца года. «В Московской области строится достаточно большое количество жилья. У нас есть правило, региональный норматив градостроительного проектирования: если застройщик возводит дома, то обязательно должен построить поликлинику, детский сад и школу. Без этого строить мы не даем», — сказал губернатор.

В четырехэтажном здании создадут все условия для комфортного приема пациентов. Там будут работать процедурные и прививочные, кабинеты флюорографии и УЗИ. Жители смогут получить помощь по всем основным профилям, а также пройти диспансеризацию, включающую измерение давления, лабораторные тесты, ЭКГ, флюорографию, маммографию и углубленное обследование для тех, кто перенес коронавирус. Записаться на диспансеризацию можно через электронную регистратуру, по телефону 122, в поликлинике или через чат-бот. С начала года здоровье проверили около миллиона человек. «Задача у нас — строить не просто поликлиники, а скорее клинико-диагностические центры. И конечно, мы очень серьезно думаем про диспансеризацию. Для женщин важно в определенные сроки проходить маммографию, для мужчин — гастроколоноскопию. Сегодня мы должны создавать такие условия в поликлиниках», — отметил губернатор.

В поликлинике создадут два отдельных входа для детей и взрослых. На первом этаже разместят кабинеты вакцинации, сдачи анализов и забора биоматериала, а на третьем откроют женскую консультацию. Также в учреждении будет работать пост скорой помощи. Пациентов будут принимать гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог, невролог, хирург, аллерголог и другие узкопрофильные специалисты. Всего в медучреждении будут работать около 130 медиков, включая 55 врачей. Для них предусмотрены меры поддержки: компенсация аренды жилья, выплаты и премии.

Поликлинику строят по программе комплексного развития территорий. В жилом комплексе уже открыли два детских сада и две школы. В прошлом году в Дзержинском капитально отремонтировали взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, а в феврале в Октябрьском заработало новое медучреждение. Еще одно планируют запустить в этом году в ЖК «Люберецкий».