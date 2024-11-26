Поликлинику в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе построят к концу года

Во время рабочего визита в Ленинский округ председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Станислав Каторов посетили строящуюся в ЖК «Пригород Лесное» поликлинику на тысячу посещений в смену. Спикер Мособлдумы отметил, что эта поликлиника необходима для обеспечения медицинской помощи более 30 тысяч жителей района.

«В данном ЖК из учреждений здравоохранения только кабинет врача общей практики, рассчитанный до 200 посещений в смену. Этого, конечно, недостаточно. Поэтому в первом квартале 2023 года за счет внебюджетных источников финансирования началось строительство данного объекта», — сказал Игорь Брынцалов в начале встречи.

Возведение поликлиники практически завершено, и подрядчик обещал сдать учреждение досрочно, до конца года. Представитель подрядчика Сергей Зайцев сообщил, что основные работы закончены, сейчас идет настройка медицинского оборудования.

Каторов подчеркнул, что поликлинику адаптируют для маломобильных граждан и оснастят тяжелым оборудованием. Медучреждение рассчитано на 500 детских и 500 взрослых посещений в смену, при этом потоки посетителей разделят, что обеспечит удобство и комфорт. Просторные холлы, раздевалки и современная навигация сделают пребывание удобным для пациентов и медперсонала.

Будущая заведующая Татьяна Бурцева сообщила, что более 50% штата уже укомплектовано, и всего в поликлинике будет работать около 300 человек. На данный момент к медучреждению уже прикреплено около 18 тысяч человек.